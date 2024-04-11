Fed tutanakları enflasyonu düştüğüne dair güveni desteklemedi.

Amerika Merkez Bankası Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi FOMC son toplantının tutanaklarını yayımladı.

Politika faizinin en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, enflasyonun enflasyonun düştüğüne dair güveni desteklemediğini gösterdi

Tutanaklarda, "Yetkililer genel olarak yüksek enflasyonun kalıcılığı konusundaki belirsizliklere işaret etti ve son verilerin enflasyonun sürdürülebilir şekilde yüzde 2'ye indiğine dair güveni artırmadığı görüşünü dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Bazı Fed yetkililerinin jeopolitik gerilimler ve artan enerji fiyatlarının enflasyonu daha da yukarı çekebilecek riskler olmaya devam ettiği görüşünde olduğu belirtilen tutanaklarda, bazı yetkililerinin ise finansal koşulların arzu edilenden daha gevşek olabileceğine ilişkin riskin talebe ivme kazandırabileceğini ve enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini dile getirdiği aktarıldı.

Fed'in gelecek toplantısı 30 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek.