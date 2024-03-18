Federasyon 4 puan silme kararı aldı

Kaynak: Haber Merkezi
Federasyon 4 puan silme kararı aldı
Nottingham Forest, Premier Lig'in karlılık ve sürdürülebilirlik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle puan kaybına uğradı.

The Athletic'e göre, 4 puanlık bir kesintiyle karşılaşan Nottingham Forest, toplam puanını 25'ten 21'e düşürerek ligde 18. sıraya geriledi ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Haberde ayrıca, kulübün bu karara itiraz etme hakkı olduğu ve savunmasını 15 Nisan'a kadar yapması, davanın ise 24 Mayıs'a kadar sonuçlandırılması gerektiği belirtildi.

Benzer bir durum Everton için de yaşanmış, ilk etapta 10 puan silinen kulüp, itirazlar sonucu cezanın 6 puana indirilmesini sağlamıştı.

İlgili Haberler
Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüştü. Toplantı tutanağı ortaya çıktı
Enes Ünal Premier Lig'de ilk golünü attı
Premier Lig'de derbi maçta tarihi fark
Premier Lig'de derbi maçta tarihi fark
Premier Lig'de bir ilk yaşandı. Manchester City'e karşı yaptılar
Güney Koreli Premier Lig yıldızı Alanya yolcusu
Güney Koreli Premier Lig yıldızı Alanya yolcusu
Premier Lig'de 4-4'lük maç: Newcastle United Luton Town
Trabzonspor aradığı stoperi Premier Lig'de buldu. Kesenin ağzı açıldı
Son Haberler
30 bin liraya satıldı. 150 kiloluk kılıç balığı yakaladı Gündem
30 bin liraya satıldı. 150 kiloluk kılıç balığı yakaladı
AKP ilçe başkanı Çanakkale anmasında İzmir Marşı'na izin vermedi Gündem
AKP ilçe başkanı Çanakkale anmasında İzmir Marşı'na izin vermedi
Ali Koç 'Bu iş çığrından çıktı' Spor
Ali Koç 'Bu iş çığrından çıktı'
Çarşambadan sonra kar geliyor! Mart kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak Gündem
Çarşambadan sonra kar geliyor! Mart kapıdan baktıracak, kazma kürek yaktıracak
Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüştü. Toplantı tutanağı ortaya çıktı Spor
Fenerbahçe ligden çekilmeyi görüştü. Toplantı tutanağı ortaya çıktı
CHP'den 2 haftada 2 defa istifa etti Gündem
CHP'den 2 haftada 2 defa istifa etti