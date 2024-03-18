Federasyon 4 puan silme kararı aldı

The Athletic'e göre, 4 puanlık bir kesintiyle karşılaşan Nottingham Forest, toplam puanını 25'ten 21'e düşürerek ligde 18. sıraya geriledi ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Haberde ayrıca, kulübün bu karara itiraz etme hakkı olduğu ve savunmasını 15 Nisan'a kadar yapması, davanın ise 24 Mayıs'a kadar sonuçlandırılması gerektiği belirtildi.

Benzer bir durum Everton için de yaşanmış, ilk etapta 10 puan silinen kulüp, itirazlar sonucu cezanın 6 puana indirilmesini sağlamıştı.