Çin Futbol Federasyonu’nun önceki başkanı olan Chen Xuyuan, rüşvet almak suçundan müebbet hapse mahkum edildi.

Chen, Ocak ayında 81 milyon yuan değerinde rüşvet aldığını kabul etti ve bu durum, ülke genelinde yürütülen yolsuzlukla mücadele kampanyasında önemli bir olay oldu.

Müebbet Hapis Cezası

Xi Jinping’in liderliğindeki hükümetin yolsuzlukla mücadele girişimleri, spor dünyasının yanı sıra bankacılık ve askeri alanlarda da etkisini gösterdi.

Chen’in yasadışı işlemleri hakkında ortaya çıkan detaylar, Çin futboluna verilen zararın büyüklüğünü ortaya koydu ve ülkenin futbolunun uluslararası imajını olumsuz yönde etkiledi.

Chen’in cezasının yanı sıra, benzer suçlamalarla karşı karşıya kalan diğer üst düzey futbol yetkililerinin de hapis cezalarına çarptırıldığını bildirdi.

Bu gelişmeler, Çin’in uluslararası futbol sahnesindeki konumunu daha da zorlaştırdı.

Buna rağmen, yerel futbolun hala geniş bir ilgi gördüğü ve taraftarlar arasında popülerliğini sürdürdüğü görülüyor.

Chen’in karıştığı yolsuzluk skandalı, futbol tutkunları arasında derin bir hayal kırıklığı yarattı ve ülkedeki futbol yönetimi hakkında daha fazla endişe uyandırdı.