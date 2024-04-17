Federasyon Başkanı'na Süper Kupa soruşturması açıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Federasyon Başkanı'na Süper Kupa soruşturması açıldı
İspanya'da futbol dünyası, yolsuzluk iddialarıyla çalkalanıyor. Eski futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales ve futbolcu Gerard Pique'nin ardından, şu anki başkan Pedro Rocha da soruşturma kapsamına alındı.

İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) geçici başkanı ve muhtemel tek adayı olan Rocha'nın görevden alınıp alınmayacağı, İspanya hükümeti tarafından tartışılacak.

Haziran 2022'den bu yana İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'a taşınmasıyla ilgili anlaşmada ortaya çıkan yolsuzluk suçlamaları nedeniyle Rubiales ve Pique'nin ardından Rocha hakkında da bu hafta soruşturma başlatıldı. Hükümet, Rocha'nın durumunu ele almak üzere bir toplantı yapacağını duyurdu.

Yüksek Spor Konseyi (CSD) Başkanı Jose Manuel Rodriguez Uribes, FIFA'ya ilettiği açıklamada, "Bu tür bir itibar krizinin bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri alma konusunda kararlıyız" dedi.

Rocha, mahkemede tanıklık ettikten sonra geçtiğimiz hafta hakim kararıyla soruşturma altına alındı.

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