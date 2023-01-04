TFF saldırısında yeni gelişme: Polisler olay yerinde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin şüpheliler tutuklu Cüneyd Uslu ve tutuksuz Oğuzhan Güneysu'nun 19 müştekiye yönelik "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıldan 15'er yıla kadar, toplam 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmalarına başlanmıştı. Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen aralık ayında görülen ilk duruşmada mahkeme heyeti olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti. Bugün saat 15.00'de olay yerinde mahkeme heyeti keşif yaptı. Keşfe mahkeme heyeti, bilirkişi ve avukatlar katıldı.

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

Heyet üyeleri ve bilirkişi olayın yaşandığı yerde incelemeler yaptı. Heyet, şüphelilerin ateş ettiği yön ve TFF binasının bulunduğu alan arasında inceleme gerçekleştirdi. Olay günü şüphelilerin bulunduğu barakanın ise kaldırıldığı görüldü. 30 dakika süren keşfin ardından heyet olay yerinden ayrılarak TFF binasına geçti ve oradaki incelemelerinin ardından binadan ayrıldı.

NE OLMUŞTU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına düzenlenen silahlı saldırı soruşturmasında fezleke hazırlandı. İki şüpheli hakkında 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İstanbul Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin biri tutuklu iki şüpheli hakkında fezleke hazırlandı.



Başsavcılık tarafından, TFF'nin Riva'daki binasına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan şüpheli C.U. ile tutuksuz şüpheli O.G. hakkında 4 sayfalık fezleke düzenlendi.



Fezlekede, müştekilerin olay günü iki katlı TFF yönetim binasının birinci katındaki salonda toplantı halinde bulundukları esnada, Riva Deresi Çayağızı mevkisinde "Yüzen Ev" diye tabir edilen ahşap kulübeden şüpheliler tarafından toplantı salonuna doğru silahla ateş edildiği kaydedildi.





Mermilerden birinin müştekilerin bulunduğu toplantı salonunun, diğerinin de üst kattaki başkanlık makam odasının çift camını delip içeriye girerek duvara isabet ettiği aktarılan fezlekede, bir diğer merminin ise toplantı salonunun üstündeki alüminyum saca denk geldiği anlatıldı.