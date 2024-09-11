Federasyon'dan derbi öncesi şok karar: Arsenal'e forma yasağı

Arsenal, bu hafta sonu oynanacak Kuzey Londra Derbisi'nde Tottenham'a karşı iç saha formasını giyemeyecek.

İki rakip takım karşılaştığında genellikle sırasıyla kırmızı ve beyaz formalar giyerler. Ancak Pazar günü Tottenham Hotspur Stadyumu'nda durum böyle olmayacak. Zira Premier Lig Hakem Kurulu (PGMOL), Arsenal'e iç saha formalarının "çok beyaz" olduğunu ve Tottenham'ın iç saha formasıyla "aşırı benzediğini" belirterek deplasman formasıyla çıkması gerektiğini tebliğ etti.

Topçular diye de tanınan Arsenal, karara itirazda bulunarak maça kırmızı şortlara çıkmayı teklif ettiyse de bu öneri de kabul görmedi.

Şayet Pazar gününe kadar yeni bir gelişme olmazsa Arsenal, derbide alışılmadık bir şekilde siyah deplasman forması giyecek. Arsenal yönetimi yaptığı açıklamada "Bu sezonki deplasman formamız, geçen ay Aston Villa'ya karşı oynanan resmi maçta ilk kez kullanıldı ve o maçtan galibiyetle ayrıldık. Deplasman formamız kulübümüzün Kuzey Londra ve ötesindeki Afrika diasporasıyla olan zengin ve köklü bağlantısına bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Adidas ve seçkin İngiliz Afrika mirası markası Labrum London ile iş birliği içinde tasarlanan formamız, kulübümüzün önemli bir parçası olan oyuncularımızı ve Afrika mirasının destekçilerine vurgu yapıyor" denildi.