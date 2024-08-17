Federasyondan radikal karar. Hakemlerin hangi takımı tuttukları açıklanacak

Premier Lig'de 2024/2025 sezonu dün oynanan Manchester United Fulham maçı ile başlarken flaş bir iddia ortaya atıldı.

TUTTUKLARI TAKIM AÇIKLANACAK

İngiliz basınında yer alan habere göre, İngiltere Futbol Federasyonu (FA) devrim niteliğinde bir karara imza atacak.

Olası hakem tartışmalarının önüne geçmek isteyen federasyon hakemlerin tuttukları takımları açıklayacak.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz sezon oynanan Nottingham Forest – Everton maçının VAR hakemi Stuart Attwell'in Luton Town taraftarı olduğu ve takımını kurtarmak için Nottingham Forest aleyhine kararlar verdiği iddia edilmişti.