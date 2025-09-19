Fed’in faiz indirimi piyasaları nasıl etkileyecek? (19 Eylül 2025)

Fed'in faizleri beklentilere paralel olarak düşürmesi ve önümüzdeki aylarda indirimlere devam sinyali vermesi, risk iştahını canlandırdı.Borsaların yakın zamanda rekor zirvelere yaklaşması, yatırımcılar arasında aşırı yükseliş sonrası olası satış baskısı endişelerini artırıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki bugünkü beklenen görüşme, piyasaların odak noktasında. Tarafların yapacağı açıklamalar titizlikle izlenecek. Bu sırada ABD ile Birleşik Krallık, bilim ve teknoloji işbirliğini pekiştirmek üzere Teknoloji Refahı Anlaşması'na dair mutabakat zaptı imzaladı. Beyaz Saray açıklamasında, anlaşmanın yapay zeka, sivil nükleer enerji, füzyon ve kuantum teknolojileri gibi kritik alanlarda karşılıklı çalışmayı hedeflediği vurgulandı.

Başkan Trump, Yüksek Mahkeme'den Fed Üyesi Lisa Cook'un görevden alınmasını önleyen alt mahkeme kararının uygulanmasını askıya almasını istedi. Bu unsurlarla ABD 10 yıllık tahvil faizi 4,12'nin üzerine tırmanırken, dolar endeksi 97,4 civarında yatay bir seyir izliyor.

Altın ons fiyatı yüzde 0,3 yükselerek 3.653 dolara, Brent petrol varil fiyatı ise yüzde 0,3 gerileyerek 66,9 dolara işlem görüyor.

NEW YORK BORSASI YÜKSELİŞLE KAPATIYOR

Fed'in faiz kararının peşinde ABD'de ekonomik göstergeler mercek altında. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuranların sayısı, 13 Eylül haftasında 231 bine gerileyerek tahminlerin altında kaldı. Beklenti, bu dönemde başvuru sayısının 241 bin olmasıydı. Önceki haftanın verisi 263 binden 264 bine düzeltildi.Son haftada 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurusu 750 azalarak 240 bine indi. Devam eden başvurular ise 6 Eylül haftasında 7 bin düşerek 1 milyon 920 bine geriledi.

Uzmanlar, haftalık başvurulardaki azalmayla ekonomik aktiviteye dair kaygıların hafiflediğini belirtiyor. Kurumsal alanda ABD'li çip devi Nvidia, Intel ile veri merkezi ve bilgisayar ürünleri geliştirme ortaklığında 5 milyar dolar yatırım yapacağını duyurdu. Bu haberle Nvidia hisseleri yüzde 3,5, Intel hisseleri yüzde 22,8 sıçradı.CrowdStrike hisseleri de gelir hedeflerinin analist beklentilerini aşmasıyla yüzde 12,8 değerlendi.Bu etkenlerle Dow Jones yüzde 0,27, S&P 500 yüzde 0,48 ve Nasdaq yüzde 0,94 yükseldi. ABD endeks vadeli işlemleri güne pozitif başladı.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF KALDI

Avrupa borsalarında Fed indirimi sonrası artan risk iştahı pozitif hava yarattı. Dün İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklendiği gibi yüzde 4'te tuttu.BoE açıklamasında, 7 üyeden 5'inin faizi sabit tutma, 2'sinin 25 baz puan indirim yönünde oy kullandığı ifade edildi. Analistler, devam eden enflasyon baskılarının BoE'nin sonraki indirim umutlarını zedeleyebileceğini söylüyor.

Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin yeni ortaklıklarla ticaret ağını genişleteceğini, Hindistan'la yıl sonuna dek anlaşma hedeflediklerini açıkladı. Bu gelişmelerle FTSE 100 yüzde 0,21, DAX 40 yüzde 1,35, CAC 40 yüzde 0,87 ve FTSE MIB 30 yüzde 0,84 kazandı. Avrupa vadeli endeksleri güne karışık açıldı.

ASYA BORSALARI KARIŞIK

Asya'da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararından sonra karışık bir tablo var. BoJ, politika faizini beklendiği üzere yüzde 0,5'te sabit tuttu.Karar 7'ye 2 oyla geçti, 2 üye faiz artışı önerdi. Banka, ekonomide ılımlı toparlanma olsa da zayıflıklar olduğunu kaydetti. BoJ, yılda 330 milyar yenlik borsa yatırım fonu (ETF) satışı yapacağını bildirdi. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 düşüşle 147,5'te.Bugün açıklanan veriler, Japonya'da enflasyonun yavaşladığını gösterdi. Ağustos TÜFE yıllık yüzde 2,7, çekirdek enflasyon yüzde 2,7 artarak tahminlerin altında kaldı.

Temmuz'da TÜFE yıllık 3,1, çekirdek TÜFE yüzde 3,1'di.Bu etkenlerle Nikkei 225 yüzde 0,5, Kospi yüzde 0,6 gerilerken, Şanghay bileşik yüzde 0,3, Hang Seng yüzde 0,2 yükseldi.

SPK 12 ŞİRKETİN BAŞVURUSUNU ONAYLADI

Dün satış baskın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,05 düşüşle 11.048,11 puandan kapandı. VİOP'ta BIST 30 ekim vadeli kontrat akşam seansında yüzde 0,03 azaldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 12 şirketin borçlanma aracı ihracı, 2 şirketin tahsisli sermaye artırımı ve 4 şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Dolar/TL dün yüzde 0,1 yükselerek 41,2924'ten kapandı, bugün açılışta yüzde 0,3 yukarıda 41,3944'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içi uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışı ECB Başkanı Lagarde konuşmalarını izleyeceklerini belirterek, BIST 100'de 10.900-10.800 destek, 11.200-11.300 direnç seviyeleri olarak görüyor.

Piyasalarda bugünkü veriler şöyle:

10.00 Türkiye, temmuz ayı uluslararası yatırım pozisyonu