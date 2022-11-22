Fed'in bir sonraki faiz hamlesini açıkladı. Üst düzey yetkiliden dikkat çeken çıkış

Cleveland Merkez Bankası, Washington D.C.’dekiyle birlikte ABD Merkez Bankası’nı (Fed) oluşturan 12 bölgesel merkez bankasından biri konumunda.

Fed bu ay, yükselen enflasyonla mücadele etmek için art arda dördüncü toplantısında da faiz oranlarını 75 baz puan artırmış ve yüzde 3,75-4,00’e çıkarmıştı. Faiz oranı, son 14 yılın en yüksek seviyesinde.

FAİZ ARTIŞINDA YAVAŞLAMA SİNYALLERİ

Fed yetkilileri, bir süredir de faiz artış hızlarında yavaşlamaya gidilebileceğinin sinyallerini veriyordu.

Cleveland Fed Başkanı Mester benzer sinyalleri şu sözlerle verdi: “Bir sonraki toplantıda faizi 75 baz puandan daha az artırabileceğimizi düşünüyorum. Bence bu çok uygun.”

Mester ayrıca, “Ekonominin bize hangi hızda olmamız gerektiğini söylemesine izin vermemiz gerektiğini düşünüyorum” diye ekledi.

50 PUANLIK FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz günlerde, Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da yüksek enflasyonla mücadelede kullandıkları faiz artırımlarının hızını yavaşlatma zamanının yaklaştığını söylemişti.

13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenecek bir sonraki Fed toplantısında, ezici bir çoğunlukla 50 baz puanlık bir faiz artışı bekleniyor.