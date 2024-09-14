Feenrbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi 3 eksik

Trendyol Süper Lig’in 5. Haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

15 Eylül Pazar günü saat 17.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynanacak mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Kritik mücadeleye artık saatler kalırken sarı-lacivertlilerde eksiklikler can sıkıyor.

3 EKSİK BİRDEN

Fenerbahçe'de tedavisi süren Osayi-Samuel ile henüz hazır olmayan Djiku ve Filip Kostic’in kadroya alınması beklenmiyor.

MUHTEMEL İLK 11

Sarı-lacivertlilerin maça Livakovic Mert-Çağlar-Becao-Oosterwolde İsmail-Fred Tadic-Szymanski-Maximin Dzeko ilk 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.