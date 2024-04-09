Fehmi Özgüler 47+ Veteran Futbol Turnuvası sona erdi

Selahattin Ekrekli
Fehmi Özgüler 47+ Veteran Futbol Turnuvası sona erdi
Spor basınının duayeni Fehmi Özgüler adına düzenlenen “Efsane Gazeteci Fehmi Özgüler 47+ Veteran Futbol Turnuvası” dün oynanan final maçıyla tamamlandı.

Turnuvayı başından beri takip eden ve dünkü final maçı öncesi oynanan şöhretler müsabakasında torunu ile forma da giyen Fehmi Özgüler duygularını kaleme aldı:

“Bugün itibariyle 79. Yaşına girmiş bulunuyorum. Dün çok özel ve güzel bir gün yaşadım. Erdoğan Özcan ve Halit Akbaş ikilisinin adıma düzenlediği 47 Yaşüstü Şöhretler Futbol Turnuvası’nın dün final günüydü. Gümüş Kupanın finalinde Turkey Bosna, Çamoluk’u 4-1 yendi. Altın Kupa finalinde ise MODİ, çekişmeli geçen maçta Galatacy’yi 4-1 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu. MODİ’ye kupasını vermek bana düştü.

Günün Şöhretler Gösteri maçı ise 5-5 berabere bitti. Şöhretler maçını canım dostum, MHK Eski Başkan Vekili Yüksel Okçuoğlu yönetti. Bu maçta son 10 dakikada canım torunum 5 yaşındaki Deniz Topçu ile oyuna girdik. Deniz 2 gol atarak, izleyenlerden büyük alkış aldı. Deniz, attığı ilk golden sonra Ronaldo’nun sevincini yaptı ve formasını çıkarıp havaya attı. Efsane hakem Yüksel Okçuoğlu, Deniz’i yanına çağırarak sarı kartını gösterdi. Hatasını anlayan Kaptan Deniz’im Yüksel Okçuoğlu’nun elini öperek özür diledi.

Bu özel günde beni yalnız bırakmayan başta yeğenim Bülent Tuncay, Yüksel Okçuoğlu, Hürriyet gazetesi spor müdür yardımcısı Adil Demirçubuk, damadım Güner Topçu, torunlarım Niloş, Deniz, eski hakem Celal Ergucan, Bahadır Başıbüyük ve tüm dostlarıma teşekkür ediyorum.

Bu güzel turnuvayı düzenlemek için büyük fedakarlık harcayan canım arkadaşlarım Erdoğan Özcan, Harun Uyar, Halit Akbaş ve maçlarda başarılı yönetim gösteren Cihan kardeşlerime binlerce teşekkür ediyorum. Bu turnuvada mücadele takımlara, futbolculara ve teknik heyete saygılar sunuyorum. Hepinize mutlu, huzurlu ve sağlıklı günler diliyorum.”

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