Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat. Felç geçirme riski daha fazla

Mynet'te yer alan habere göre; Yapılan araştırmalarda belirli kan grubuna sahip kişilerin felç riskinin daha yüksek olduğunu tespit edildiği bildirildi.

Kan grupları üzerine yapılan çeşitli araştırmalar kan grubumuzun karakterimiz üzerinde etkili olduğunu ve bazı hastalıklar üzerinde daha yüksek risk oluşturduğunu bulmuştur. Amerika'da yapılan çalışmalarda 7.000 inme hastası ve yaklaşık 600.000 sağlıklı insanın analizi, kan grubu ile erken inme riski arasında güçlü bir bağlantı buldu.

Nörolog Steven Kittner şunları söyledi:

“A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını hala bilmiyoruz. Ancak kan pıhtılarının gelişiminde rol oynayan diğer dolaşımdaki proteinlerin yanı sıra kan damarlarını hizalayan trombositler ve hücreler gibi kan pıhtılaşma faktörleriyle bir ilgisi olabilir.”

B VE AB GRUPLARINDA ETKİSİ BULUNMUYOR

Araştırma ayrıca, B ve AB kan gruplarının inme riski üzerinde çok az etkisi olduğunu veya hiç etkisi olmadığını gösterdi. Kan grubu O olan gençlerin felç geçirme olasılığı yüzde 12 daha az. Başka bir çalışma, AB kanına sahip olanların korona virüse yakalanma ve ondan ölme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu .