Felce iyi gelen yöntemler nelerdir? Uzmanlardan dikkat çeken açıklamalar

Felç, beyin hasarı sonucu vücudun bir kısmının hareket yeteneğini kaybetmesi durumudur ve tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektiriyor.

Prof. Dr. Engin Çakar'a göre, felçli kol ve elin iyileşmesi için rehabilitasyon oldukça önemlidir ve bu süreçte el ve parmak hareketlerinin iyileşmesi genellikle daha uzun sürer.

El rehabilitasyonu, kaybedilen ince motor becerilerin geri kazanılmasında ve beynin nöroplastisite yoluyla kendini yeniden yapılandırmasında kritik bir rol oynar.

Ayna terapisi, felçli elin tedavisinde kullanılan etkili bir yöntemdir. Bu teknikte, sağlam elin aynada yansıması ile felçli elin hareket ettiği izlenimi yaratılarak beyin kandırılır ve nöroplastisiteyi tetikleyerek felçli eldeki hareketin yeniden kazanılmasına yardımcı olur.

Zorunlu kullanım terapisi ise, felçli kolun kullanılmasını teşvik etmek için sağlam kolun hareketlerinin kısıtlandığı bir yöntemdir. Bu terapi, hastanın güvenli bir şekilde oturma, kalkma, uzanma ve yürüme aktivitelerini yapabilmesi için dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.

Yüz felci tedavisinde ise, genellikle yüz kaslarını kontrol eden sinirin geçici veya kalıcı olarak felç olması durumu söz konusudur.

Yüz felci vakalarının çoğu zamanla kendiliğinden iyileşse de, bazı durumlarda steroid ilaçlar, fizyoterapi ve diğer tedavi yöntemleri ile semptomlar hafifletilebilir.

Felç tedavisindeki bu yaklaşımlar, hastaların durumuna ve felcin ciddiyetine göre özelleştirilmeli ve her zaman deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından yönlendirilmelidir.

Herhangi bir tedaviye başlamadan önce mutlaka bir sağlık uzmanına danışılması önem taşır.

Dr. Hakan Özkul, felç tedavisinde standart tıbbi uygulamaların yanı sıra, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinin de faydalı olabileceğini belirtti.

Dr. Hakan Özkul, felç sonrası iyileşmeyi ve ağrı yönetimini destekleyebilecek dört bilimsel olarak desteklenen tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemi şu şekilde açıkladı:

1. Akupunktur: Akupunktur, cilt altına ince iğneler yerleştirilerek yapılan geleneksel bir Çin tedavi yöntemidir. Güvenli ve ekonomik olmasının yanı sıra, felç iyileşmesinde umut vaat eden bir alternatif olarak görülmektedir ve ağrı ile depresyonu azaltmada etkili olabilir.

2. Yoga: İnme sonrası karşılaşılan denge ve koordinasyon sorunlarının üstesinden gelmede yoga yapmak yararlı olabilir. Yoga, hareket aralığını artırma ve genel iyilik halini iyileştirme konusunda destek sağlayabilir.

3. Tai Chi: Tai Chi, yavaş hareketler ve esnemelerle birlikte derin nefes almayı içeren bir Çin pratiğidir. Araştırmalar, Tai Chi'nin inme hastalarının denge yeteneklerini geliştirmede yardımcı olabileceğini göstermektedir.

4. Masaj Terapisi: Masaj terapisi, vücut dokularının manipülasyonu yoluyla sağlık ve refahı artırmayı amaçlar. Yapılan araştırmalar, masaj terapisinin felç geçiren bireylerde günlük işlevleri, ruh halini, uyku düzenini ve ağrıyı iyileştirebileceğini ortaya koymuştur.

5. Bitkisel Tedavi: Doğal bitkiler, tedavi edici özellikleriyle bilinir; ancak Paracelsus'un da belirttiği gibi, tüm maddeler doğru dozda kullanıldığında şifa vericidir.