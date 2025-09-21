Fenerbahçe 15-0"lık galibiyetle başladı

Kadınlar Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu bugün oynanan maçlarla başladı.
Beylerbeyi Spor Kulübü-Beşiktaş maçı ise ev sahibi ekibin maça çıkamaması nedeniyle ertelendi.
Giresun Sanayispor-Bornova Hitab Spor maçı da Bornova Hitab Spor'un ligden çekilmesi sebebiyle oynanamadı.
Fenerbahçe deplasmanda ALG Spor'u 15-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.
Galatasaray GAİN ise sahasında 1207 Antalyaspor'u 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.
Günün sonuçları şöyle:
- Çekmeköy Bilgidoğa-Fatih Vatanspor: 0-1
- Galatasaray GAİN-1207 Antalyaspor: 4-1
- Yüksekova Spor Kulübü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
- Ünye Kadın Spor Kulübü-Hakkarigücü: 1-2
- ALG Spor-Fenerbahçe Arsavev: 0-15