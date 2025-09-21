Fenerbahçe 15-0"lık galibiyetle başladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe 15-0"lık galibiyetle başladı

Kadınlar Süper Ligi'nde yeni sezon maçları başladı. Fenerbahçe ilk maçını 15-0 kazandı.

Kadınlar Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonu bugün oynanan maçlarla başladı.

Beylerbeyi Spor Kulübü-Beşiktaş maçı ise ev sahibi ekibin maça çıkamaması nedeniyle ertelendi.

Giresun Sanayispor-Bornova Hitab Spor maçı da Bornova Hitab Spor'un ligden çekilmesi sebebiyle oynanamadı.

Fenerbahçe deplasmanda ALG Spor'u 15-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Galatasaray GAİN ise sahasında 1207 Antalyaspor'u 4-1 yenerek sezona galibiyetle başladı.

Günün sonuçları şöyle:

  • Çekmeköy Bilgidoğa-Fatih Vatanspor: 0-1
  • Galatasaray GAİN-1207 Antalyaspor: 4-1
  • Yüksekova Spor Kulübü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-1
  • Ünye Kadın Spor Kulübü-Hakkarigücü: 1-2
  • ALG Spor-Fenerbahçe Arsavev: 0-15

Son Haberler
Alanya'da orman yangınlarıyla ilgili asılsız paylaşım yapan şahıs yakalandı
Alanya'da orman yangınlarıyla ilgili asılsız paylaşım yapan şahıs yakalandı
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Zonguldak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Fenerbahçe 15-0"lık galibiyetle başladı
Fenerbahçe 15-0"lık galibiyetle başladı
Artvin'de yol onarım sırasında kamyon göçüğe düştü: 1 yaralı
Artvin'de yol onarım sırasında kamyon göçüğe düştü: 1 yaralı
Malatya'da kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu
Malatya'da kayıp olan otizmli çocuk için ekipler seferber oldu