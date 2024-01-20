Fenerbahçe 3 puanı 6 golle aldı. Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü

Mehmet Akif Erdem
Fenerbahçe 3 puanı 6 golle aldı. Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü
Sahasında Hakkarigücü Spor ile karşılaşan Fenerbahçe Petrol Ofisi rakibini 6-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. Haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı sahasında Hakkarigücü Spor’u ağırladı.

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Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçta sarı-lacivertliler rakibini 6-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golleri, 27 ve 37. dakikalarda Zenatha Coleman, 53, 60 ve 64. dakikalarda Yağmur Uraz, 56. dakikada da Zeynep Kerimoğlu attı.

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Ligde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 43 puan toplayan Fenerbahçe maç fazlasıyla Galatasaray’a 3 puan fark attı.

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