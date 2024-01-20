Fenerbahçe 3 puanı 6 golle aldı. Galatasaray'ın önünde liderliğini sürdürdü

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 17. Haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı sahasında Hakkarigücü Spor’u ağırladı.

Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan maçta sarı-lacivertliler rakibini 6-0 mağlup etti.

Fenerbahçe’ye 3 puanı getiren golleri, 27 ve 37. dakikalarda Zenatha Coleman, 53, 60 ve 64. dakikalarda Yağmur Uraz, 56. dakikada da Zeynep Kerimoğlu attı.

Ligde çıktığı 17 maçta 14 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 43 puan toplayan Fenerbahçe maç fazlasıyla Galatasaray’a 3 puan fark attı.