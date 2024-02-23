Fenerbahçe: 33 Kasımpaşa: 4

Beyza Damgacıoğlu
Fenerbahçe: 33 Kasımpaşa: 4
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın Ülker Stadı'nda karşılaşacak Fenerbahçe ile Kasımpaşa, ligde 42. kez karşılaşacak.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, ligde 41 kez karşılaştı. Bu maçların 33’ünü Fenerbahçe, 4’ünü Kasımpaşa kazandı. 4 maç da berabere bitti.

Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 104 gol atıp, 37 gol yedi.

İÇ SAHADAKİ KARŞILAŞMALAR
Fenerbahçe, ligde Kasımpaşa’yı 21 kez evinde ağırladı.

Bu maçlarda 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

Fenerbahçe’nin 48 golüne, Kasımpaşa 21 golle yanıt verdi.

FARK YARATAN MAÇLAR
İki takımın ligdeki maçları arasında en farklı skor, Fenerbahçe’nin 6-0’lık galibiyetiyle gerçekleşti.

Sarı-lacivertliler, 2022-2023 sezonunda Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynadıkları maçı 6-0 kazandı.

Kasımpaşa’nın en farklı galibiyeti ise 2009-2010 sezonunda Kadıköy’de seyircisiz oynanan ve 3-1 biten maç oldu.

İki takım arasındaki en gollü maç ise 2010-2011 sezonunda Kasımpaşa’nın evinde 6-2 kaybettiği maçtı.

Ayrıca, Fenerbahçe ile Kasımpaşa, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı ligde hem Beyaz Grup’ta hem de Final Grubu’nda yer aldı. Bu yüzden, bir sezonda 4 kez karşılaştılar.

FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA 9 GALİBİYET, 1 MAĞLUBİYET ALDI
İki takımın ligdeki son 10 maçında Fenerbahçe 9, Kasımpaşa 1 galibiyet aldı.

Sarı-lacivertliler, bu maçlarda 29 gol atıp, 10 gol yedi.

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