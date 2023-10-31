Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 yendi ve futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya 21 maç kazanan 8. farklı takım oldu.

Bu istatistik sonrası Fenerbahçe, gözünü dünya rekoruna dikti.

7 MAÇ DAHA KAZANIRSA DÜNYA REKORU

Fenerbahçe, 7 maç daha üst üste kazanırsa dünya rekoru kıracak.

Rekor, 27 maç ile Galler ekibi The New Saints'e ait.

Üst üste en çok maç kazanan takımlar şu şekilde;

1- The New Saints (Galler): 27 maç (2016)

2- Ajax (Hollanda): 26 maç (1971-1972)

3- Ajax (Hollanda): 25 maç (1995)

4- Coritiba (Brezilya): 24 maç (2011)

5- Bayern Münih (Almanya): 23 maç (2020)

6- Real Madrid (İspanya): 22 maç (2014)

7- Rangers (İskoçya): 21 maç (2013-2014)

8- Manchester City (İngiltere): 21 maç (2020-2021)

9- Fenerbahçe (Türkiye): 21 maç (2023)