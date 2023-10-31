Fenerbahçe 7 maç daha üst üste kazanırsa dünya rekoru kıracak

Bu sezon üst üste 21 maçı kazanan Fenerbahçe, dünya rekoruna koşuyor. Kanarya, 7 maçtan da galip ayrılırsa dünya rekoru kıracak.

Ali Öncü KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe 7 maç daha üst üste kazanırsa dünya rekoru kıracak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'u 5-0 yendi ve futbol tarihinde tüm kulvarlarda arka arkaya 21 maç kazanan 8. farklı takım oldu.

Bu istatistik sonrası Fenerbahçe, gözünü dünya rekoruna dikti.

7 MAÇ DAHA KAZANIRSA DÜNYA REKORU
Fenerbahçe, 7 maç daha üst üste kazanırsa dünya rekoru kıracak.

Rekor, 27 maç ile Galler ekibi The New Saints'e ait.

Üst üste en çok maç kazanan takımlar şu şekilde;
1- The New Saints (Galler): 27 maç (2016)
2- Ajax (Hollanda): 26 maç (1971-1972)
3- Ajax (Hollanda): 25 maç (1995)
4- Coritiba (Brezilya): 24 maç (2011)
5- Bayern Münih (Almanya): 23 maç (2020)
6- Real Madrid (İspanya): 22 maç (2014)
7- Rangers (İskoçya): 21 maç (2013-2014)
8- Manchester City (İngiltere): 21 maç (2020-2021)
9- Fenerbahçe (Türkiye): 21 maç (2023)

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