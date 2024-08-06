Fenerbahçe 90+1'de yıkıldı. Fransa'da büyük şanssızlık

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenildi.
Hainaut Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip Lille, 12. dakikada Jayden Oosterwolde'nin kendi ağlarına gönderdiği top ile öne geçerken, Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 79. dakikada serbest vuruştan İrfan Can Kahveci kaydetti.
Lille'e galibiyeti getiren golü 90+1'de Edon Zhegrova kaydetti. Bu gol de Fenerbahçe savunmasına çarpıp ağlarla buluştu.
Turun rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
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