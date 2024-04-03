Fenerbahçe Adana Demirspor karşısında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Süper Lig'de Galatasaray'la şampiyonluk yarışı yapan ikinci sıradaki Fenerbançe, bu akşam kendi sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.
Kadıköy Ülker Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak maçın hakemi Arda Kardeşler.
Sarı lacivertli takımda Bright Osayi-Samuel sarı kart cezası, Joshua King ise sakatlığı nedeniyle yok.
Sakatlıkları yeni geçen Fred, Çağlar, Mert Hakan, Ferdi ve Cengiz'in oynayıp oynamayacakları ise netlik kazanmadı.
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Becao, Ferdi, Szymanski, Cengiz, Tadic, Dzeko ve Batshuayi de sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, iki mevki dışında ilk 11'i belirledi. Sarı lacivertli takımın sahaya şu şekilde çıkması bekleniyor:
Livakovic, M.Müldür, Djiku, Becao, Oosterwolde (Ferdi), İsmail, Krunic (Mert Hakan) İ.Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Adana Demirspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:
Mahammadalliyev, İsmail, Gravillon, Semih, Mohammadi, Michut, Maestro, Y.Sarı, Emre, Y.Erdoğan, Mendoza.