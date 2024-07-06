Fenerbahçe Admira Wacker maçının kanalı belli oldu

Fenerbahçe - Admira Wacker

Yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçını Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolül Ploiesti takımı ile oynamıştı. Sarı lacivertli takım maçı Edin Dzeko ve Miha Zajc'ın golleriyle 2-1 kazanmıştı.

Daha sonra Avusturya'ya giderek Graz kentinde kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçına da bu akşam çıkacak.

Sarı lacivertli ekip, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek.

Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmanın kanalı da belli oldu. BSFZ Arena'daki mücadele S Sport Plus'tan canlı olarak ekrana gelecek.

Fenerbahçe, Avusturya kampında Admira Wacker maçının ardından iki hazırlık karşılaşması daha oynayacak. 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split, 13 Temmuz Cumartesi günü ise Strasbourg ile karşılaşacak.