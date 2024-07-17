Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'in maliyetini açıkladı

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Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'in maliyetini açıkladı

Al-Ahli'den kiralık olarak transfer edilen Allan Saint-Maximin transferinin detayları belli oldu.

Fenerbahçe’nin İstanbul’a getirdiği Allan Saint-Maximin transferini Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamaya göre oyuncunun kulübü Al-Ahli’ye kiralama bedeli olarak 8 milyon Euro ödenecek.

Fenerbahçe’nin açıklaması şu şekilde:

''Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.''

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