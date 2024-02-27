Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar

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Fenerbahçe Ankaragücü deplasmanında. İlk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan sürpriz karar
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal ilk 11'i belirledi.

Futbolda gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupada çeyrek final maçında Fenerbahçe deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın hakemi Bahattin Şimşek.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King ile henüz hazır olmayan Fred'in yanı sıra Çağlar Söyüncü de kadroya alınmadı.

Sakatlığını atlatan Bright Osayi-Samuel ise kadroda.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın kupa maçında sahaya lig maçlarından daha farklı bir kadro sürmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i şu şekilde:

İrfan Can, Mert, Bonucci, Becao, Oosterwolde, İsmail, Zajc, Cengiz, Mert Hakan, Tadic ve Batshuayi.

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