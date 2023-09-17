Fenerbahçe Antalyaspor karşısında. İsmail Kartal kararını verdi. İşte ilk 11

Süper Lig'de 5. hafta maçında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi.

Fenerbahçe Antalyaspor karşısında. İsmail Kartal kararını verdi. İşte ilk 11

Editör: Hamza Özalkuş

Süper Lig'de 5. hafta maçında Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bugün Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak. Maçın hakemi Halil Umut Meler.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, merakla beklenen kararını verdi. Buna göre kaleye yeni transfer Livakovic geçecek.

Defansta Osayi, Djiku, Becao, Ferdi dörtlüsünü oynatacak olan Kartal, orta sahada Mert Hakan, Fred, Szymanki, İrfan Can, Tadic'i görevlendirecek. Santrforda ise Dzeko yer alacak.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in ise sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Leite, Bünyamin, Veysel, Ömer, Güray, Ufuk, Bytyqi, Van de Streek, Saric, Larsson, Buksa.

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