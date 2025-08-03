Fenerbahçe Asensio yerine o futbolcuyu tercih etti

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Fenerbahçe Asensio yerine o futbolcuyu tercih etti

Marco Asensio transferinde frene basan Fenerbahçe'nin Anderlecht'in genç yıldızı için girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'nun transferini beklemeye alan Fenerbahçe'nin alternatifini Belçika'da bulduğu öğrenildi.

Anderlecht'in 20 yaşındaki genç yıldızı Mario Stroeykens'i listesine alan Fenerbahçe'nin oyuncunun maliyetini sorduğu belirtildi.

Belçika kulübünün oyuncu için 15 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu, sarı lacivertlilerin ise rakamı fazla bularak indirim beklediği öne sürüldü.

Anderlecht altyapısında yetişen Belçikalı 10 numara, 2021'den bu yana A Takım forması giyiyor.

Geçen sezon Anderlecht'te 39 resmi maça çıkan Stroeykens, 5 gol ve 6 asiste imza attı.

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