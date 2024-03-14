Fenerbahçe Avrupa'da çeyrek finalde

Fenerbahçe; UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibine sahasında 1-0'lık skorla yenildi.

Bu sezon Avrupa maçlarında evinde ilk kez mağlup olan Sarı-Lacivertliler; ilk maçta deplasmanda elde ettiği 3-0'lık galibiyetin avantajıyla adını çeyrek finale yazdırdı.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Belçika temsilcisi 68. dakikada Rasmussen'in attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sezon sahasında 7. Avrupa maçına çıkan İsmail Kartal'ın ekibi, bu maçlarda ilk kez yenilgi yüzü görürken rakip filelere 23 gol attı, kalesinde de 5 gol gördü.