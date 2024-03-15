Fenerbahçe Avrupa'da kasasını doldurdu. Kazanılan para kalem kalem ortaya çıktı

Fenerbahçe, Avrupa’daki tek Türk temsilcisi olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde gösterdiği etkileyici performansla önemli bir gelir elde etti.

Sarı-lacivertli ekip, bu akşam Union Saint Gilloise takımını eleyerek kasasına ekstra 1 milyon Euro daha kattı.

Şimdiye kadar Konferans Ligi’nden toplamda 9.8 milyon Euro kazanç sağladılar.

Döviz kurları dikkate alındığında, bu miktar Fenerbahçe için büyük bir değer taşıyor.

İsmail Kartal ve ekibinin gözü ise şimdi finalde ve kupanın kazanılmasında.

Konferans Ligi’nde grup aşamasına ulaşmak için üç ön eleme turu geçen ve H Grubu’ndan lider olarak çıkan sarı-lacivertliler, altı maçta dört galibiyet ve iki mağlubiyet elde etti.

İşte Fenerbahçe’nin kazanç detayları:

3 ön eleme: 1.65 milyon Euro

Ayak bastı: 2.94 milyon Euro

Ülke katsayısı: 979 bin Euro

Galibiyet: 2 milyon Euro

Grup liderliği: 600 bin Euro

Son 16 turu: 600 bin Euro

Çeyrek final: 1 milyon Euro

Toplam: 9.8 milyon Euro