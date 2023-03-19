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Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi

Voleybol'da Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe Opet ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Haber Giriş: 19 Mart 2023 Pazar - 18:37
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Fenerbahçe Aydın Büyükşehir'i mağlup etti

Fenerbahçe Opet Aydın'a set vermedi
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Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası Aydın Büyükşehir Belediyespor, kendi evinde Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup oldu.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Pınar Elma

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Özge Nur Çetiner, İdil Naz Başcan, Aslıhan Kılıç, Nicoletti, Loda, Planinsec (Özlem Güven, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Berra Eren)

Fenerbahçe Opet: Aslı Kalaç, Carneiro, Fedorovtseva, De Souza, Eda Erdem Dündar, Vargas (Gizem Orge, Lazareva, Buse Ünal)

Setler: 19-25, 23-25, 13-25

Süre: 79 dakika (26, 29, 24)

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