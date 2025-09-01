Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı: Dev bonservis geliri!

Fenerbahçe forması giyen 19 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek, 22 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal’e resmen transfer oldu.

Fenerbahçe, transfer görüşmelerine izin verdiği Yusuf Akçiçek'in Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anlaşmasının ardından sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirdi.

Sarı-lacivertliler, 19 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin sona erdirildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Sarı lacivertli kulübten yapılan açıklama şu şekilde:

"Yolun Açık Olsun Yusuf Akçiçek. Futbol Akademimizden yetişen futbolcumuz Yusuf Akçiçek’in transferi konusunda Al Hilal Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre kulübümüze 22 milyon Euro net transfer bedeli ödenecek olup, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek net tutarın %15’i kulübümüze aktarılacaktır.

Yusuf, altyapımızdan A Takımımıza uzanan yolculuğunda kısa sürede camiamızın sevdiği bir isim olmuş ve sahadaki mücadelesiyle kalplerimizde iz bırakmıştır.

Kendisine kulübümüze bugüne kadar verdiği emek ve katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz."

