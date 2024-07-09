Fenerbahçe ayrılığı resmen duyurdu

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamasını sürüyor.

Bu kapsamda Sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki Yunan pivot Georgios Papagiannis ile yollarını ayırdı. 27 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılığıyla ilgili açıklama geldi.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko’nun 2023-24 sezonu kadrosunda yer alan sporcumuz Georgios Papagiannis ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Georgios Papagiannis’e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

MONACO YOLCUSU

Yunan basketbolcunun, Fenerbahçe’den ayrılarak Monaco’ya imza atan Nick Calathes ile yeniden takım arkadaşı olması bekleniyor.