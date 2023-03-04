Burcu Kara'dan 'her şeyin içinde siyaset var' çıkışı. Ali Koç'un tepkisini paylaştı

Fenerbahçe futbol taraftarının Konyaspor ile oynadığı erteleme maçında stadyumda yaptığı 'hükümet istifa' sloganı sonrasında hükümet cephesinden gelen açıklamalar ve taraftara kesilen cezaların ardından Fenerbahçe tarafından da konuya dair açıklamalar birbiri ardına geliyor.

Taraftar grupları verilen cezaların ve hükümet cephesinden yapılan açıklamaların demokratik özgürlüklerle bağdaşmadığını söylerken, bir açıklama da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi.

İktidara, "Bir takımın şampiyonluğu sonrası 4 bakan selfie verince siyaset olmuyor mu? Bir maçta tezahürat oldu diye 'Fenerbahçe vatan haini, Fenerbahçe şöyle'... Yok öyle değil!" şeklinde bir tepkide bulunan Koç'a bir destek de oyuncu Burcu Kara'dan geldi.

Ali Koç'un sözlerini alıntılayan Burcu Kara, gönül verdiği takımın başkanına verdiği desteği şu satırlarla açıkladı:



"Çok doğru konuşmuş Ali Koç. Bu ülkede her şeyin içinde siyaset var. Futbolda yok mu sanki? Taraftar siyasi bir tezahürat yapınca mı suç? Yaşasın hükümet diye bağırsalardı da ceza yerler miydi mesela? Yasaksa o da yasak? Beğeniye göre değişen bir ceza sistemi nerde var? Demokrasi bu mu?"