4 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Burcu Kara'dan 'her şeyin içinde siyaset var' çıkışı. Ali Koç'un tepkisini paylaştı

Burcu Kara'dan 'her şeyin içinde siyaset var' çıkışı. Ali Koç'un tepkisini paylaştı

Yer aldığı diziler ve oyunculuğu ile göz dolduran Burcu Kara, sosyal medya hesabından gönül verdiği futbol takımı Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç'un açıklamalarına dair yorumda bulundu.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 01:15
Takip Et

Fenerbahçe başkanı Ali Koçun tepkisine Burcu Karadan destek paylaşımı geldi

Burcu Kara'dan 'her şeyin içinde siyaset var' çıkışı. Ali Koç'un tepkisini paylaştı
+
Aa
-

Fenerbahçe futbol taraftarının Konyaspor ile oynadığı erteleme maçında stadyumda yaptığı 'hükümet istifa' sloganı sonrasında hükümet cephesinden gelen açıklamalar ve taraftara kesilen cezaların ardından Fenerbahçe tarafından da konuya dair açıklamalar birbiri ardına geliyor.

Taraftar grupları verilen cezaların ve hükümet cephesinden yapılan açıklamaların demokratik özgürlüklerle bağdaşmadığını söylerken, bir açıklama da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan geldi. 

İktidara, "Bir takımın şampiyonluğu sonrası 4 bakan selfie verince siyaset olmuyor mu? Bir maçta tezahürat oldu diye 'Fenerbahçe vatan haini, Fenerbahçe şöyle'... Yok öyle değil!" şeklinde bir tepkide bulunan Koç'a bir destek de oyuncu Burcu Kara'dan geldi.

Ali Koç'un sözlerini alıntılayan Burcu Kara, gönül verdiği takımın başkanına verdiği desteği şu satırlarla açıkladı:
 
"Çok doğru konuşmuş Ali Koç. Bu ülkede her şeyin içinde siyaset var. Futbolda yok mu sanki? Taraftar siyasi bir tezahürat yapınca mı suç? Yaşasın hükümet diye bağırsalardı da ceza yerler miydi mesela? Yasaksa o da yasak? Beğeniye göre değişen bir ceza sistemi nerde var? Demokrasi bu mu?"

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
3
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
4
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Ödemeler bugün hesaplara yatıyor. Bakan açıkladı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
5
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
6
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿Fenerbahçe'ye üstü kapalı gönderme: Her zaman böyle olmaz
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
7
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿İYİ Parti Genel Merkezine gece yarısı bu afiş asıldı
﻿Deprem bölgesine iş makinası taşıyan TIR alevlere teslim oldu
﻿Deprem bölgesine iş makinası taşıyan TIR alevlere teslim oldu
﻿Deprem bölgesine iş makinası taşıyan TIR alevlere teslim oldu
﻿Hayvana çarpmamak için direksiyonu kırdı. TIR devrildi
﻿Hayvana çarpmamak için direksiyonu kırdı. TIR devrildi
﻿Hayvana çarpmamak için direksiyonu kırdı. TIR devrildi
﻿Muzaffer Bilazer: İki takım da memnun değil
﻿Muzaffer Bilazer: İki takım da memnun değil
﻿Muzaffer Bilazer: İki takım da memnun değil
﻿Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
﻿Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
﻿Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.