Fenerbahçe bir yıldızı daha bitiriyor: Mourinho görüştü, kulüp teklif yaptı

Sezon öncesi kampı yaklaşırken transferde gaza basan Fenerbahçe, Al Nassr'ın 77 milyonluk golcüsü Jhon Duran'ın ardından bir transferi daha sonuçlandırmak üzere.

PSG'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio'yu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler temaslarını yoğunlaştırdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Jose Mourinho, Marco Asensio ile görüşme gerçekleştirdi.

???? Jose Mourinho, Marco Asensio ile görüşme gerçekleştirdi! https://t.co/cv3RsqaOGr — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 1, 2025

Sercan Hamzaoğlu da Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için kulübü PSG'ye sözlü teklifte bulunduğunu aktardı. Teklifte hem PSG’nin isteği hem de oyuncun beklentisinin sorulduğu belirtildi.

ÖZEL| Fenerbahçe, Asensio transferi için sözlü bir teklife bulundu. Hem PSG’nin isteği hem de oyuncun beklentisi soruldu.



Oyuncunun sözleşmesi 2026’da bitiyor, bu yüzden bonservis ücreti çok yüksek olmasa da yıllık maaşı yüksek. Kolay bir transfer değil, görüşmeler başladı. pic.twitter.com/rxv1x1uGe7 — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) July 1, 2025

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını ise kiralık olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren Asensio, iki kulüpte çıktığı 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.