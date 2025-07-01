Fenerbahçe bir yıldızı daha bitiriyor: Mourinho görüştü, kulüp teklif yaptı

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Fenerbahçe bir yıldızı daha bitiriyor: Mourinho görüştü, kulüp teklif yaptı

PSG'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio'yu gündemine alan Fenerbahçe oyuncu için sözlü teklif yaparken Jose Mourinho'nun da oyuncuyla görüştüğü öğrenildi.

Sezon öncesi kampı yaklaşırken transferde gaza basan Fenerbahçe, Al Nassr'ın 77 milyonluk golcüsü Jhon Duran'ın ardından bir transferi daha sonuçlandırmak üzere.

PSG'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio'yu kadrosuna katmak isteyen sarı lacivertliler temaslarını yoğunlaştırdı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Jose Mourinho, Marco Asensio ile görüşme gerçekleştirdi.

Sercan Hamzaoğlu da Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki futbolcu için kulübü PSG'ye sözlü teklifte bulunduğunu aktardı. Teklifte hem PSG’nin isteği hem de oyuncun beklentisinin sorulduğu belirtildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını ise kiralık olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren Asensio, iki kulüpte çıktığı 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

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