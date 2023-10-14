Fenerbahçe BOTAŞ'a fark attı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Alagöz Holding, BOTAŞ'ı mağlup etti.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe BOTAŞ'a fark attı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, deplasmanda BOTAŞ'ı 93-61 mağlup etti.

Fenerbahçe Alagöz Holding 6. maçını da kazanırken, BOTAŞ 5. karşılaşmasında 3. yenilgisini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Burak Aktaş, Gündoğan Ali Balaban

BOTAŞ: Weaver 21, Manolya Kurtulmuş 8, Buket Ünal 5, Saliha Mandıracı Reimer 11, Işık Su Güven 2, Hatice Pelin Gülçelik 6, Nisa Yalçın, Deniz Üstün 2, Holmes 2, Ronahi Zilan Kıran, Nihal Güngör Yıldırım 4

Fenerbahçe Alagöz Holding: Şerife Alperi Onar 12, Mc Bride 25, Sevgi Uzun 15, Meesseman 20, Tilbe Şenyürek 4, Duygu Özen 2, Anderson 6, Merve Aydın 3, Laksa 6

1. Periyot: 14-25

Devre: 32-42

3. Periyot: 44-75

Beş faulle oyundan çıkan: 34.32 Laksa (Fenerbahçe Alagöz Holding)

(AA)

Öne Çıkanlar
Emniyetteki Ankara sırları
Emniyetteki Ankara sırları
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef ödül oyunu kazananı kim oldu?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 118. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 13 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 117. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Londra sokakları doldu taştı: "Özgür Filistin!" Video
Londra sokakları doldu taştı: "Özgür Filistin!"
İsrail ve Hamas'ın denizdeki çatışma anları Video
İsrail ve Hamas'ın denizdeki çatışma anları
Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı Gündem
Mardin'de trafik kazası: 5 yaralı
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı hakkında kritik açıklama Gündem
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı hakkında kritik açıklama
Başı bidona sıkışan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı Yaşam
Başı bidona sıkışan köpek, zabıta ekiplerince kurtarıldı
Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor Gündem
Silivri'de mobilya fabrikasının çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 3 saattir sürüyor