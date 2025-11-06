Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Basketbol Süper Ligi 6. hafta maçında Botaş’ı konuk etti. Fenerbahçe Metro Enerji Salonu’nda oynanan mücadelede ilk periyod 23-26 konuk ekip üstünlüğüyle tamamlandı. Sarı lacivertliler ikinci periyoda çok yüksek yüzdeyle oynadı. 36 sayı bulan Kanarya soyunma odasına soyunma odasına 59-47 önde gitti.

İkinci yarıya hem hücumda hem de savunmada agresif başlayan Fenerbahçe, ilk 4 dakikalık bölümde 10-0’lık seri yakaladı ve skoru 69-47’ye getirdi. Üçüncü periyodu 80-63 ileride tamamlayan Fenerbahçe, son 10 dakikada kontrollü oynayarak karşılaşmayı 104-84 kazandı. Sarı lacivertlilerde Gustafson 26, Billings 22, McBride 17 sayıyla oynadı. Türkiye Süper Ligi'nde beşinci galibiyetini alan Kanarya bu sezon EuroLeague ile beraber üst üste 10. karşılaşmasını da kazandı.