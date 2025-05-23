Fenerbahçe bu kez Napoli oyuncusunun peşinde

Gelecek sezonda takım iskeletini yenilemek isteyen Fenerbahçe’nin transferde öncelikli hedeflerden biri de orta saha. Sofyan Amrabat'tan memnun olmayan ve oyuncunun bonservisini aldıktan sonra satmaya karar veren Fenerbahçe, Faslı yıldızın yerini yıldız bir isimle doldurmak istiyor.

Fenerbahçe’nin bu bölge için ilk adayı Napoli'den Frank Anguissa. İtalyan ekibinden ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Kamerunlu orta saha için sportif direktör Mario Branco, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurdu. Yapılan bu görüşmede Fenerbahçe'nin planları ve Anguissa'ya vermek istedikleri rol konuşuldu. İkinci görüşme haziran ayında gerçekleştirilecek ve transferin durumu netlik kazanacak. Olumlu yanıt alınması durumunda Napoli ile pazarlıklar başlayacak. F.Bahçe, Anguissa için kesenin ağzını açacak.

36 MAÇTA OYNADI

Bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 36 maça çıkan Anguissa, 2 bin 896 dakika sahada kalırken, 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu.