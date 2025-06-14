Fenerbahçe büyük oynuyor: 100 milyon euroluk liste isim isim açıklandı

Jose Mourinho ile devam etme kararı alan Fenerbahçe’de başkan Ali Koç, Eylül ayında planlanan kongre için elini güçlendirmek istiyor. Yıldız transferler ile camiayı arkasına almak isteyen Koç, kısa sürede takıma ciddi takviyeler yapmayı planlıyor.

Fransız basınından Daily Mercato’ya göre sarı-lacivertlilerin, kadrosuna katmak istediği 4 futbolcu belli oldu. Mourinho'nun hazırladığı listede dünya yıldızları yer alıyor.

Haberde sarı-lacivertlilerin ilk hedefinin geçen sezonun ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Skriniar'ın bonservisini almak olduğu belirtildi.

KORELİ İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'nin Avrupa'dan da güçlü talipleri olan PSG'nin Güney Koreli futbolcusu Kang-in Lee'yi de renklerine bağlamak istediği ifade edildi. PSG’de yeterince şans bulamayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu için sarı-lacivertlilerin ciddi bir teklif hazırladığı kaydedildi.

FORVETE 65 MİLYON EUROLUK YILDIZ

Fenerbahçe’nin listesindeki en önemli yıldızın ise Gonçalo Ramos olduğu aktarıldı. Fransız ekibine 65 milyon euro karşılığında transfer olmasına karşın, PSG menajeri Luis Enrique’nin sistemine uymayan 23 yaşındaki Portekizli’nin bu yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor. Fenerbahçe Portekizli yıldızı vatandaşı Jose Mourinho ile ikna etmeyi hedefliyor.

SON İÇİN KESENİN AĞZI AÇILACAK

PSG'deki 3 isim dışında Fenerbahçe’nin bir diğer büyük hedefi ise Tottenham’dan ayrılmaya hazırlanan Heung-min Son. Premier Lig’in son 9 yılına damga vuran isim için Fenerbahçe’nin kesenin ağzını açacağı kaydediliyor.

Toplam piyasa değeri 100 milyon euroyu bulan 4 futbolcu için Fenerbahçe’nin tüm imkanlarını seferber edeceği kaydediliyor.