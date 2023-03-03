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'Hükümet istifa' cezalarına Fenerbahçe 40 avukatla hukuk savaşı başlatıyor

Flaş gelişme! Fenerbahçe 'Hükümet istifa' sloganı nedeniyle ceza alan taraftarına hukuki destek verecek.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 14:01
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Fenerbahçe ceza alan taraftara avukat tutacak

'Hükümet istifa' cezalarına Fenerbahçe 40 avukatla hukuk savaşı başlatıyor
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Fenerbahçe taraftarı, Konyaspor maçında 'Hükümet istifa' tezahüratı yapmıştı.

Yaşanan olayın ardından Fenerbahçe taraftarlarının evlerine tebligatlar gönderilmeye başlanmıştı.

Son olarak Fenerbahçe taraftarının Kayserispor maçına alınmamasına karar verildi.

FENERBAHÇE AÇIKLAMA YAPTI
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp taraftara çağrıda bulundu.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

''Fenerbahçemizin geçtiğimiz hafta sonu Arabam.com Konyaspor ile oynadığı maçta tribünlerde yaşanan bazı tezahüratlar sonrasında taraftarlarımıza 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair kanun kapsamında “spor müsabakalarını seyirden men” tebligatları gelmeye başlamıştı.
 
Süreci yakından takip eden Kulübümüz, resmi akredite derneklerimizden biri olan Hukukçu Fenerbahçeliler Derneğimiz ile koordineli olarak çalışmalara başladı. Bu bağlamda ülke genelindeki 40 Fenerbahçeli avukatla hukuki destek verilmektedir.
 
Değerli taraftarlarımızın, kendilerine gelen tebligatlar ile ilgili hukuki sürecin takibi için aşağıda yer alan mail üzerinden bizimle iletişime geçmelerini rica ederiz.
 
Taraftarlarımızın bilgisine sunarız.
 
Mail: [email protected]''

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