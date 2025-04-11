Fenerbahçe derbi öncesi yeni hocasını açıkladı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, teknik kadroda önemli bir değişikliğe gitti. Sarı-lacivertliler, Başantrenör Marco Fenoglio ile yollarını ayırdığını duyurduktan kısa bir süre sonra, kulübün altın çağlarından birini yaşatan İtalyan çalıştırıcı Marcello Abbondanza’yı yeniden takımın başına getirdiğini açıkladı.

ŞAMPİYONLUKLARLA DOLU BİR GEÇMİŞ

Fenerbahçe’nin resmi duyurusunda şu ifadelere yer verildi: “Kadın Voleybol Takımımızda başantrenörlük görevine, 2013-2014 ve 2016-2017 sezonlarında müzemize 1 CEV Kupası Şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi Kupası, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası kazandıran İtalyan Başantrenör Marcello Abbondanza getirilmiştir. Marcello Abbondanza’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kendisine başarılar diliyoruz.” Abbondanza, daha önce Fenerbahçe’yi çalıştırdığı iki dönemde toplam 6 kupa kaldırarak kulübün tarihindeki en başarılı antrenörlerden biri olmuştu.

FENOGLIO İLE NEDEN YOL AYRIMI

Marco Fenoglio’nun ayrılığına dair resmi bir gerekçe belirtilmese de, kulübe yakın kaynaklar bu sezon Vodafone Sultanlar Ligi’nde beklenen performansın altında kalınmasının etkili olduğunu öne sürüyor. Fenerbahçe, ligde şu anda play-off 1-4 etabında mücadele ediyor ve şampiyonluk hedefinden sapmak istemiyor. Fenoglio’nun ayrılığı sonrası hızlı bir şekilde Abbondanza ile anlaşılması, yönetimin şampiyonluk iddiasını sürdürme konusundaki kararlılığını gösteriyor.

İLK SINAV GALATASARAY DERBİSİ

Marcello Abbondanza’nın dönüşü, zamanlama açısından kritik bir döneme denk geldi. Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi play-off 1-4 etabında yarın (12 Nisan 2025) saat 13:30’da ezeli rakibi Galatasaray Daikin’i Burhan Felek Spor Salonu’nda konuk edecek. Bu maç, Abbondanza’nın ilk sınavı olacak.