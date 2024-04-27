Fenerbahçe derbide hükmen mağlubiyetten döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe derbide hükmen mağlubiyetten döndü
Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe'de İsmail Kartal takımı uçurumdan son anda kurtardı.

Trendyol Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş ile karşılaşıyor.

Ülker Stadyumu’nda ilk yarı sona ererken sarı-lacivertliler Batshuayi’nin golüyle 1-0 öne geçti.

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AZ KALSIN HÜKMEN MAĞLUP SAYILACAKLARDI

Beşiktaş’ta Al-Musrati’nin kırmızı kartı ile her şey Fenerbahçe’nin istediği gibi giderken sarı-lacivertliler hükmen mağlubiyetin kıyısından döndü.

Karşılaşmanın 19. Dakikasında İsmail Yüksek yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara gelirken yerine Rade Krunic dahil oldu.

Ancak bu değişikliğin ardından sahada sadece 2 Türk futbolcu (İrfan Can ve Ferdi) kaldı.

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İSMAİL KARTAL SON ANDA FARKETTİ

Durumu son anda fark eden teknik direktör İsmail Kartal bir değişiklik daha yaparak Becao’nun yerine Çağlar Söyüncü’yü dahil etti.

O an İsmail Kartal'ın ne yaptığını anlayamayan taraftarlar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda bu değişikliğin sebebini sorguladı.

17 SENE ÖNCE DE AYNISI YAŞANMIŞTI

Bu olay futbolseverlerin aklına 17 sene önce oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hatırlattı.

O sezon uygulanan 5+1 kuralına göre sahada 5, kulübede de 1 yabancı futbolcu bulunabiliyordu.

Ancak Mustafa Denizli Türk statüsünde oynayan Boşnak yıldız Elvir Baljic’i derbide çıkartıp sahaya Hırvat Milan Rapaic’i alınca sahada aynı anda 6 yabancı futbolcu yer aldı.

Her ne kadar Beşiktaş sahada da 3-0 galip geliyor olsada Denizli’nin bu hatası sonrası siyah-beyazlılar 3-0 hükmen galip ilan edildi.

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