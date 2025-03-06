Fenerbahçe derbilere yabancı hakem istiyor!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray ile eşleşti. Kura çekimin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hulusi Belgü, "Hayırlı olsun, Fenerbahçe'ye, Galatasaray çıktı. Galatasaray - Fenerbahçe maçları her zaman çok yoğun, güzel bir atmosferde geçiyor. Türk sporu için önemli bir maç. İnşallah hak eden kazanır. Tabii ki gönlümüzden Fenerbahçe geçiyor" şeklinde konuştu.

"DERBİLERE YABANCI HAKEM"

Türkiye Kupası da dahil olmak üzere bütün derbilerde yabancı hakem istediklerinin altını çizen Belgü, "Bizim bu konudaki duruşumuz çok net. Yabancı hakemler bütün derbileri yönetsin, sadece bizim değil. Biz içeride iki derbi oynayacağız. Yabancı hakemlerin derbileri yönetmesinde büyük fayda görüyoruz. Türk sporunu hakem konularıyla konuşturmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Bu maçta, oynanabilecek