Fenerbahçe derbiyi Mourinho ile kazandı

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Fenerbahçe derbiyi Mourinho ile kazandı
Ertem Şener'in Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Rams Park'ta 10 kişi kalmasına rağmen Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

Sarı Kırmızılılar şampiyonluk turu atmayı beklerken büyük bir şok yaşadı.

Derbi öncesi Ertem Şener'in sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Şener'in "Eğer derbiyi Fenerbahçe kazanırsa bu Aziz Yıldırım ve Mourinho sayesindedir" sözleri dikkat çekti.

Ertem Şener Fenerbahçeli futbolcuların Mourinho'nun adını duyduktan sonra farklı bir motivasyonla derbiye çıkacaklarını söyledi.

İŞTE ERTEM ŞENER'İN GÜNDEM OLAN DERBİ İDDİASI

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