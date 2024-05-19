Fenerbahçe dünya devi ile temasta

Gazprom'un, dünyanın önde gelen doğalgaz şirketlerinden biri olarak, Fenerbahçe'ye stadın isim hakkı için sponsorluk teklif ettiği ifade edildi.

Gazprom'un, Fenerbahçe'nin Ülker ile olan 1.5 yıllık sözleşmesinin tazminat bedelini karşılayarak yüksek bir miktarla stadın isim sponsorluğunu üstlenmeye hazır olduğu öğrenildi.

Haber Global Spor Müdürü Sercan Hamzaoğlu'nun raporuna göre, Ali Koç, adaylığı kesinleşmediği için bu teklifi reddetti.

"ETİK DEĞİL"

Ali Koç'un, "Henüz aday olup olmayacağımız kesin değil. Aday olsak dahi, kongre sonucunu öngöremeyiz. Bu nedenle, seçim öncesinde böyle bir anlaşma yapmak etik olmaz. Eğer seçilmezsek, yeni yönetime engel olmuş oluruz. Bu para ile kulübün borçlarının büyük bir bölümünü kapatabiliriz, fakat bu hiçbir zaman etik olmaz." şeklindeki yanıtını Rus şirketine ilettiği ifade edildi.