Fenerbahçe dünya yıldızı için anlaşmaya vardı!

Jhon Duran'ı renklerine bağlayarak transfer sezonunun ilk hamlesini yapan Fenerbahçe, bir transferini daha açıklayabilir. Kanarya, Marco Asensio için de bir eşiği daha geçti.

FENERBAHÇE MARCO ASENSIO İÇİN EL SIKIŞTI

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marco Asensio'nun transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertliler, İspanyol yıldız ile sözleşme görüşmelerine başladı. Fenerbahçe sözleşme detaylarında anlaşma sağlanması durumunda Asensio'yu renklerine bağlayacak.