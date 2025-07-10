Fenerbahçe dünya yıldızı için anlaşmaya vardı!

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Fenerbahçe dünya yıldızı için anlaşmaya vardı!

Paris Saint-Germain'de forma giyen Marco Asensio için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, bu transferde büyük bir adım attı. Sarı-lacivertliler, Paris ekibi ile anlaşmaya vardı ve yıldız oyuncu ile pazarlıklara geçti.

Jhon Duran'ı renklerine bağlayarak transfer sezonunun ilk hamlesini yapan Fenerbahçe, bir transferini daha açıklayabilir. Kanarya, Marco Asensio için de bir eşiği daha geçti.

FENERBAHÇE MARCO ASENSIO İÇİN EL SIKIŞTI

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Marco Asensio'nun transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı.

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Sarı-lacivertliler, İspanyol yıldız ile sözleşme görüşmelerine başladı. Fenerbahçe sözleşme detaylarında anlaşma sağlanması durumunda Asensio'yu renklerine bağlayacak.

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