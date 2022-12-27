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Şükrü Saracoğlu'na Fenerbahçe'den anlamlı mesaj

Fenerbahçe Kulübü, eski başkanlarından Şükrü Saracoğlu'nun vefatının 69. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 13:28
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Fenerbahçe eski başkanlarından Şükrü Saracoğlu'nu andı

Şükrü Saracoğlu'na Fenerbahçe'den anlamlı mesaj
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Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün eski başkanlarından, stadımıza da adını veren Mehmet Şükrü Saracoğlu'nu, vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Eski Başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.

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