Şükrü Saracoğlu'na Fenerbahçe'den anlamlı mesaj

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Kulübümüzün eski başkanlarından, stadımıza da adını veren Mehmet Şükrü Saracoğlu'nu, vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz." denildi.
Eski Başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 1934-1950 yıllarında Fenerbahçe Kulübünün başkanlığını yapmıştı.
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