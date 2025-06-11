Fenerbahçe Faslı orta saha için harekete geçti

Yeni sezon için kadro planlamasına devam eden Fenerbahçe'nin adı Avrupa basınında birçok oyuncuyla anılmaya devam ediyor.

Son olarak Fransız basınında çıkan haberlere göre sarı lacivertliler, bonservisi Marsilya'da olan ancak sezonu Yunan ekibi Panathinaikos'ta kiralık olarak geçiren Azzedine Ounahi için harekete geçti.

Haberde; Fenerbahçe'nin Faslı orta saha için Marsilya'ya teklif yaptığı yazıldı.

Marsilya'nın 25 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis beklediği iddia edilirken satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Panathinaikos'un yanı sıra Olympiakos ve AEK'nın da durumu takip ettiği öne sürüldü.