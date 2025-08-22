Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı için devrede

Yeni sezonda şampiyonluık hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.

Son olarak West Ham United'dan Edson Alvarez'i İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, kariyerine Benfica'da devam eden milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için de Portekiz kulübüyle temaslara devam ediyor.

Benfica'yla görüşmelerin yavaşlaması nedeniyle alternatif isimleri de gündemine alan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Premier Lig ekibi Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı olan Jeremy Sarmiento.

Bolavip'nin haberine göre, Brighton'ın planlarında yer almayan Ekvadorlu oyuncu sarı lacivertlilerin radarına girdi. 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kiralık formülü üzerinde durabileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren ve 39 maçta 5 gollük performans sergileyen oyuncu için tek talip Fenerbahçe değil. Serie A ekiplerinden Bologna da oyuncuyu yakından takip ediyor.