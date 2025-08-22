Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı için devrede

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı için devrede

Kanat arayışlarında rotasını İngiltere'ye çeviren Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşını listesine ekledi.

Yeni sezonda şampiyonluık hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer harekatı devam ediyor.

Son olarak West Ham United'dan Edson Alvarez'i İstanbul'a getiren sarı lacivertliler, kariyerine Benfica'da devam eden milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için de Portekiz kulübüyle temaslara devam ediyor.

Benfica'yla görüşmelerin yavaşlaması nedeniyle alternatif isimleri de gündemine alan Fenerbahçe'de gündeme gelen son isim Premier Lig ekibi Brighton'da Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşı olan Jeremy Sarmiento.

2-015.jpg

Bolavip'nin haberine göre, Brighton'ın planlarında yer almayan Ekvadorlu oyuncu sarı lacivertlilerin radarına girdi. 23 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertlilerin kiralık formülü üzerinde durabileceği aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu Burnley'de kiralık olarak geçiren ve 39 maçta 5 gollük performans sergileyen oyuncu için tek talip Fenerbahçe değil. Serie A ekiplerinden Bologna da oyuncuyu yakından takip ediyor.

Son Haberler
Genç kadın 4 bin 600 metreden ölüme atladı! Sevgilisinden ayrıldı
Genç kadın 4 bin 600 metreden ölüme atladı! Sevgilisinden ayrıldı
Yıl sonu için korkutan dolar tahmini! Ünlü ekonomistten şok açıklamalar: Devalüasyon yapıldı bile
Yıl sonu için korkutan dolar tahmini! Ünlü ekonomistten şok açıklamalar: Devalüasyon yapıldı bile
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Bahçelievler Belediyesi’nin CHP’li 4 Meclis Üyesi için suç duyurusu
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Lemina son noktayı koydu... Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?
Barış Alper Yılmaz tarafından zehir zemberek açıklama! Galatasaray'la ipler kopuyor mu?