Fenerbahçe fırtınası devam ediyor. Üst üste 7. galibiyet

Kaynak: AA
Fenerbahçe fırtınası devam ediyor. Üst üste 7. galibiyet
Fenerbahçe, EuroLeague'de Zalgiris Kaunas'ı 80-78 yendi, evindeki namağlup serisini 7 maça çıkardı.

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko; 15. hafta mücadelesinde sahasında Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşı karşıya geldi.

Sarı-Lacivertli ekip mücadeleyi 80-78'lik skorla kazanmayı başardı.

EuroLeague’deki 8. galibiyetine imza atan Fenerbahçe Beko, iç sahadaki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve namağlup unvanını sürdürdü.

Fenerbahçe Beko: 80 - Zalgiris Kaunas: 78
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Rain Peerandi (Estonya), Thomas Bissuel (Fransa)
Fenerbahçe Beko: Wilbekin 17, Calathes 5, Hayes 6, Pierre 7, Motley 16, Sertaç Şanlı 3, Papagiannis, Biberovic, Guduric 7, Dorsey 19, Madar, Sestina
Zalgiris Kaunas: Evans 19, Hollins 7, Ulanovas 2, Smits 16, Birutis 14, Hayes 7, Giedraitis 2, Sumner 6, Dimsa 3, Lavrinovicius 2
1. Periyot: 22-26
Devre: 37-48
3. Periyot: 56-62
Beş faulle çıkan: 33.42 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko)

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