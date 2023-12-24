Fenerbahçe Galatasaray derbisinde büyük sürpriz. İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig’in 18 haftasında lider Fenerbahçe aynı puandaki ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geliyor.

Saat 19.00’da Fenerbahçe Stadyumu’nda oynanacak olan mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ile Süleyman Özay üstlenecek. Derbinin dördüncü hakemliğini ise Cihan Aydın yapacak.

Kazanan takımın Süper Lig’de liderlik koltuğuna oturacağı kritik karşılaşmanın ilk 11’leri belli oldu.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, Crespo, Cengiz, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Ziyech, Kerem, Zaha, Icardi