Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş Can için savaşıyor

Editör: Hamza Özalkuş

Avrupa'dan da birçok kulübün transfer listesindeki 17 yaşındaki orta saha, bu sezon 10 maçta 7 gol, 2 asistle dikkat çekti.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş da Can Uzun'u takibe aldı.

Akşam'ın haberine göre üç kulüp de gurbetçi oyuncu için geçtiğimiz yaz transfer döneminde Almanya ekibi ile masaya oturmuştu. Fakat hem Can Uzun hem de kulübü, teşekkür ederek gelen teklifleri geri çevirmişti. Süper Lig'in devleri, Uzun için ocak ayında yeniden hamleler yapacak. Gelecek vadeden oyuncu için şartlar zorlanacak.



NÜRNBERG GÖNDERMİYOR

Geçtiğimiz sezon Gençlik Ligi'nde 15 maçta 15 gol, 5 asist ile parlayan Can Uzun, bu sezon Nürnberg ile Bundesliga 2'de forma giymeye başladı. Uzun, geçtiğimiz sezon A Takım ile ligde 3 mücadelede sahaya çıkmıştı. Nürnberg Yönetimi, oyuncusunu göndermek istemiyor.

Henüz 17 yaşında olan Uzun'u en az 2 sezon daha kadroda tutarak daha yüksek bonservis bedeli ile satmayı planlıyor. 17 yaşındaki Uzun ise yaz transfer döneminde gelen teklifleri reddederek 1 sezon daha Nürnberg'de kalmak istediğini belirtmişti.

500 BİN EURO DEĞERİ VAR

Transfermarkt verilerine göre 500 bin euro güncel piyasa değerine sahip olan genç yıldız, İngiliz devinin de radarında. Everton, Can Uzun için Nürnberg'le temas kurdu. Oyuncu hakkında bilgi alan Ada ekibi de ocak ayında hamle yapabilir.