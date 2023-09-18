Fenerbahçe Galatasaray'ı farklı mağlup etti

Basketbol Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Galatasaray'ı 84-56 yendi.

Fenerbahçe Galatasaray'ı farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasındaki derbi mücadelesinde Fenerbahçe Alagöz Holding, ezeli rakibi Galatasaray Çağdaş Faktoring ile karşılaştı.

Editör: Fatma Demirkaya

Sarı-lacivertlilerin evi Metro Enerji Spor Salonu’nda oynanan mücadele ev sahibi takım rakibini 84-56 mağlup etti.

1. Çeyrek: 22-13
2. Çeyrek: 38-23
3. Çeyrek: 62-42
4. Çeyrek: 84-56

Fenerbahçe'de en skorer isim 25 sayıyla Meesseman olurken, Alperi 14, Sevgi 12, Anderson 11, Tilbe 10, Laksa 7 ve Merve 5 sayı kaydetti.

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