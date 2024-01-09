Fenerbahçe geç açıldı, sahasında kazandı

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Fenerbahçe geç açıldı, sahasında kazandı
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'ı ikinci yarıdaki başarılı performansıyla 91-76 yendi.

THY EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 20. hafta mücadelesinde eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Sırp ekibi Partizan'ı konuk etti.
Ataşehir'deki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertliler 91-76'lık skorla kazanmayı başardı.
Fenerbahçe böylece 12. galibiyetini alırken, Partizan 10. kez sahayı yenik terk etti.
Fenerbahçe Beko'da Dorsey attığı 24 sayıyla maçın en skoreri olurken, takımına da galibiyeti getirdi.
Maça iyi başlayan Partizan ilk periyodu 31-19 devreyi 48-43 önde tamamladı.
Daha sonra toparlanan Fenerbahçe Beko üçüncü çeyreği 68-64 üstün bitirdi, maçı da 91-76 kazandı.

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